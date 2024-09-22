"Это невероятно": ЛеБрон рад возможности сыграть со своим сыном

Джеймс-старший в предвкушении нового сезона, где он станет обладателем нового исторического достижения.

В следующем сезоне состоится историческое событие - впервые одновременно за одну команду сыграют отец и сын.

Это станет возможным после того, как Лейкерс выбрали Бронни Джеймса, сына ЛеБрона, на драфте НБА 2024 года.

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Во время интервью 39-летний баскетболист признался, что для него это будет совершенно новый опыт.

"Я считаю, что это одна из величайших вещей в мире - иметь возможность работать со своим ребенком", - цитирует ЛеБрона BasketNews.

Он также упомянул, что иногда отвлекается, наблюдая за Бронни.

"Я просто смотрел в сторону, наблюдал, как он готовится, и смотрел, как он идет вперед. Я надеюсь, что у Бронни будет невероятный год".

Отметим, что 4 октября начнутся предсезонные матчи НБА, а регулярный сезон стартует 23 октября.

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