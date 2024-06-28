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Баскетбол

Лейкерс задрафтовали Бронни Джеймса

Теперь в НБА есть команда, которую в качестве игроков одновременно представляют отец и сын.
Сегодня, 01:24
Бронни и ЛеБрон Джеймсы / Getty Images
Бронни и ЛеБрон Джеймсы / Getty Images

В ночь на пятницу, 28 июня, в Бруклине состоялась вторая часть драфта НБА 2024 года, во время которой команды выбирали новичков в рамках второго раунда.

Главным вопросом оставалось будущее сына суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса Бронни - выберут ли его "озерники" или же кто-то попытается перехватить его. А может его никто и не выберет.

Сенсации не случилось, но случилась история. Как сообщает официальный сайт НБА, Лейкерс под 55-м пиком выбрали защитника Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймса.

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Таким образом, ЛеБрон и Бронни уже стали обладателями нескольких исторических достижений.

Они стали первыми отцом и сыном, которые одновременно находятся в лиге, а также первые отец и сын, оказавшиеся в ростере одной команды.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами первого раунда драфта НБА 2024 года.

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