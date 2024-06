Лейкерс задрафтовали Бронни Джеймса

В ночь на пятницу, 28 июня, в Бруклине состоялась вторая часть драфта НБА 2024 года, во время которой команды выбирали новичков в рамках второго раунда.

Главным вопросом оставалось будущее сына суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса Бронни - выберут ли его "озерники" или же кто-то попытается перехватить его. А может его никто и не выберет.

Сенсации не случилось, но случилась история. Как сообщает официальный сайт НБА, Лейкерс под 55-м пиком выбрали защитника Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймса.

Bronny James is selected 55th overall by the @Lakers in the 2024 #NBADraft presented by State Farm!



