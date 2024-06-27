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Баскетбол

Сына ЛеБрона пока не выбрали: результаты 1-го раунда драфта НБА

Рассказываем кого команды взяли с первый по тридцатый пики.
Сегодня, 08:45
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь с 26 на 27 июня состоялся первый раунд драфта НБА.

Команды выбрали игроков с первого по тридцатый пик без особых неожиданностей. Отдельно стоит сказать, что Атланта выбрала под первым пиком Закари Рисашера, то есть, второй год подряд первым номером драфта стал представитель Франции. В прошлом году это был Виктор Вембаньяма.

Также надо отметить, что сына ЛеБрона пока не выбрала ни одна из команд. Это также не является неожиданностью, поскольку, ожидалось, что в лучшем случае Бронни выберут в конце второго раунда, но существует вероятность и того, что Джеймс-младший останется вообще незадрафтованным.

Отметим, что второй раунд драфта пройдет в ночь с 27 на 28 мая.

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