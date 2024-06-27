Атланта не удивила при выборе первого номера драфта
Хокс выбрали французского форварда.
В Нью-Йорке, США, проходит первый раунд драфта НБА, во время которого команды выбирают себе молодых игроков.
Под первым номером Атланта Хокс выбрала французского винга Заккари Рисаше.203-сантиметровый баскетболист ранее выступал именно во Франции.
Под номером 2 пошел еще один француз - Александр Сарр, который свою настоящую профессиональную карьеру начинал в Австралии. Это семифутовый центровой.
ТОП-5 драфта НБА
- Закари Рисаше (ЛФ) – Атланта
- Алекс Сарр (Ц) – Вашингтон
- Рид Шеппард (АЗ) – Хьюстон
- Стефон Касл (АЗ) – Сан-Антонио
- Рон Голланд (ЛФ) – Детройт
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