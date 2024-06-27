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Баскетбол

Атланта не удивила при выборе первого номера драфта

Хокс выбрали французского форварда.
Сегодня, 04:04
Закари Рисаше / Getty Images
Закари Рисаше / Getty Images

В Нью-Йорке, США, проходит первый раунд драфта НБА, во время которого команды выбирают себе молодых игроков.

Под первым номером Атланта Хокс выбрала французского винга Заккари Рисаше.203-сантиметровый баскетболист ранее выступал именно во Франции.

Под номером 2 пошел еще один француз - Александр Сарр, который свою настоящую профессиональную карьеру начинал в Австралии. Это семифутовый центровой.

ТОП-5 драфта НБА

  1. Закари Рисаше (ЛФ) – Атланта
  2. Алекс Сарр (Ц) – Вашингтон
  3. Рид Шеппард (АЗ) – Хьюстон
  4. Стефон Касл (АЗ) – Сан-Антонио
  5. Рон Голланд (ЛФ) – Детройт

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