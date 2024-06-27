Атланта не удивила при выборе первого номера драфта

В Нью-Йорке, США, проходит первый раунд драфта НБА, во время которого команды выбирают себе молодых игроков.

Под первым номером Атланта Хокс выбрала французского винга Заккари Рисаше.203-сантиметровый баскетболист ранее выступал именно во Франции.

Под номером 2 пошел еще один француз - Александр Сарр, который свою настоящую профессиональную карьеру начинал в Австралии. Это семифутовый центровой.

ТОП-5 драфта НБА

Закари Рисаше (ЛФ) – Атланта Алекс Сарр (Ц) – Вашингтон Рид Шеппард (АЗ) – Хьюстон Стефон Касл (АЗ) – Сан-Антонио Рон Голланд (ЛФ) – Детройт

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