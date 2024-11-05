iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Редик раскрыл причину, почему Лейкерс провалились после отличного старта сезона

Тренер "пурпурно-золотых" хочет, чтобы его подопечные лучше концентрировались на игре в обороне.
Сегодня, 15:52
Джей Джей Редик / Getty Images
Джей Джей Редик / Getty Images

Лос-Анджелес Лейкерс выдали прекрасный старт сезона, впервые за десятилетие выиграв первые три матча.

Однако с того момента "озерники" проиграли три из четырех игр, в том числе Детройту (103:115), из-за чего команда свалилась на девятое место Западной конференции.

Читай также: Дэвис усугубил повреждение левой стопы

Главный тренер ЛАЛ Джей Джей Редик объяснил, в чем причина такого провала.

"Если и есть что-то, то это то, что нам нужно начинать игру с большей гордостью в обороне... эта команда (Пистонс) сильно отличается от прошлогодней. Мы все разочарованы", - цитирует Редика ClutchPoints.

В матче с Детройтом Лейкерс проиграли первую четверть со счетом 22:33, а после второй четверти отрыв Пистонс увеличился до 14 очков.

Лейкерс завершат серию выездных матчей поединком с Мемфисом 7 ноября. Затем у них пройдет домашняя серия из трех игр.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редик

Статьи по теме

Дэвис усугубил повреждение левой стопы Дэвис усугубил повреждение левой стопы
НБА: Бостон обыграл Шарлотт, Лейкерс победили Торонто НБА: Бостон обыграл Шарлотт, Лейкерс победили Торонто
ЛеБрон: Первые очки Бронни в НБА - невероятный момент ЛеБрон: Первые очки Бронни в НБА - невероятный момент
НБА: Клипперс обыграли Денвер, Лейкерс одержали победу над Сакраменто с Ленем НБА: Клипперс обыграли Денвер, Лейкерс одержали победу над Сакраменто с Ленем
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:57
Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера
Европа18:32
Лидер Арсенала пропустит важный матч Лиги чемпионов
Европа18:30
Манчестер Юнайтед готов выкупить у Барселоны "лишнего" игрока
Европа17:59
Матч Динамо в Лиге Европы обслужит арбитр, который не пересекался с украинскими командами на взрослом уровне
Европа17:50
Новичок Баварии перенес повторную операцию
Европа17:23
Барселона хочет осуществить трансфер звезды Ливерпуля
Формула 117:19
Хэмилтон не покинет Мерседес досрочно - Sky Sports
Теннис17:12
Итоговый турнир-2024 (WTA): Крейчикова легко обыграла Пегулу, Швентек сыграет с Гауфф
Европа16:58
Реал выставил на аукцион часть истории Сантьяго Бернабеу, которой пользовались Роналду, Зидан и Рауль
Европа16:18
Аморим: Если Спортинг обыграет Манчестер Сити, люди подумают, что я новый сэр Алекс Фергюсон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK