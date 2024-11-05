Редик раскрыл причину, почему Лейкерс провалились после отличного старта сезона

Тренер "пурпурно-золотых" хочет, чтобы его подопечные лучше концентрировались на игре в обороне.

Лос-Анджелес Лейкерс выдали прекрасный старт сезона, впервые за десятилетие выиграв первые три матча.

Однако с того момента "озерники" проиграли три из четырех игр, в том числе Детройту (103:115), из-за чего команда свалилась на девятое место Западной конференции.

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Главный тренер ЛАЛ Джей Джей Редик объяснил, в чем причина такого провала.

"Если и есть что-то, то это то, что нам нужно начинать игру с большей гордостью в обороне... эта команда (Пистонс) сильно отличается от прошлогодней. Мы все разочарованы", - цитирует Редика ClutchPoints.

В матче с Детройтом Лейкерс проиграли первую четверть со счетом 22:33, а после второй четверти отрыв Пистонс увеличился до 14 очков.

Лейкерс завершат серию выездных матчей поединком с Мемфисом 7 ноября. Затем у них пройдет домашняя серия из трех игр.

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