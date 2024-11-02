НБА: Бостон обыграл Шарлотт, Лейкерс победили Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 2 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.

Результаты матчей НБА за 1 ноября

Шарлотт – Бостон 109:124 (25:40, 42:31, 19:21, 23:32)

Шарлотт: Болл (31), Бриджес (14 + 7 подборов), Сет Карри (8), Грин (3), Ричардс (1) – старт; Мэнн (23), Салон (9), Коди Мартин (7), Диабате (7 + 7 подборов), Г. Уильямс (6 + 7 подборов).

Бостон: Тейтум (32 + 11 подборов + 5 потерь), Браун (25), Уайт (17), Холидэй (14), Корнет (5) – старт; Кета (12), Притчард (7 + 5 перехватов), Уолш (6), Хаузер (6), Спрингер (0), Дэвисон (0).

Кливленд – Орландо 120:109 (34:16, 29:28, 32:34, 25:31)

Кливленд: Гарлэнд (25), Митчелл (22), Э. Мобли (14 + 12 подборов), Уэйд (5), Аллен (2 + 11 подборов) – старт; Леверт (13 + 7 передач), Окоро (9), Джером (9), Ньянг (7), Меррилл (6), Траверс (4), Томпсон (4).

Орландо: Саггс (28 + 8 подборов + 7 передач), Ф. Вагнер (17 + 8 подборов + 6 передач), М. Вагнер (14), Блэк (7 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (7) – старт; да Силва (17), Ховард (9), Айзек (5), Джозеф (3), Энтони (2), Г. Харрис (0), Хьюстан (0).

Детройт – Нью-Йорк 98:128 (13:39, 33:30, 28:35, 24:24)

Детройт: Каннингем (22 + 6 передач), Харрис (13 + 8 подборов), Айви (10), Хардуэй (8), Дюрен (5 + 7 подборов) – старт; Фонтеккьо (12), Холланд (9), Бизли (8), Рид (5), Стюарт (2), Сассер (2), Мур (2), Дженкинс (0).

Нью-Йорк: Брансон (36), Ануноби (21 + 6 передач), Таунс (21 + 11 подборов + 7 передач), Бриджес (15 + 7 подборов), Харт (13 + 9 подборов) – старт; Макбрайд (10), Пэйн (4), Колек (4), Топпин (2), Дадье (2), Хукпорти (0), Симс (0).

Атланта – Сакраменто 115:123 (26:33, 33:36, 31:33, 25:21)

Атланта: Янг (25 + 12 передач + 5 потерь), Капела (15 + 10 подборов), Джонсон (14 + 9 передач), Рисаше (3), Нэнс (2) – старт; Мэтьюз (23), Уоллес (14), Оконгву (11), Родди (8 + 8 подборов).

Сакраменто: Фокс (31 + 7 подборов + 6 потерь), Дерозан (27 + 8 подборов), Сабонис (15 + 14 подборов + 6 передач), Мюррэй (14 + 10 подборов), Хертер (10) – старт; Эллис (12), Монк (9 + 6 передач), Лайлс (5), Джонс (0).

Бруклин – Чикаго 120:112 (37:30, 31:30, 24:30, 28:22)

Бруклин: Томас (32), К. Джонсон (14), Шредер (9 + 7 подборов + 7 передач), Финни-Смит (9), Симмонс (8 + 8 подборов + 11 передач) – старт; Джонсон (12), Клэкстон (12 + 9 подборов), З. Уильямс (10), Уилсон (7), Клауни (7).

Чикаго: Вучевич (28 + 11 подборов), Уайт (21), Лавин (21), Гидди (11 + 8 передач), Уильямс (6) – старт; Досунму (10 + 7 подборов), Смит (5), Терри (5), Хортон-Такер (3), Филлипс (2), Саного (0).

Торонто – Лейкерс 125:131 (19:43, 32:33, 37:23, 37:32)

Торонто: Барретт (33 + 12 передач), Дик (31 + 7 подборов), Пелтль (19 + 12 подборов + 6 передач), Митчелл (10), Агбаджи (8) – старт; Буше (9), Мобо (6), Уолтер (5), Шэд (4), Картон (0).

Лейкерс: Дэвис (38 + 12 подборов), Джеймс (27 + 10 передач), Ривз (20 + 6 передач), Расселл (19 + 6 передач), Хатимура (9) – старт; Кристи (7), Кнехт (5), Хэйс (4), Винсент (2), Джеймс-младший (0).

Новый Орлеан – Индиана 125:118 (35:35, 27:27, 33:27, 30:29)

Новый Орлеан: Уильямсон (34 + 10 передач), Ингрэм (26 + 7 передач), Хоукинс (23), Альварадо (12 + 7 передач), Мисси (4 + 10 подборов) – старт; Бостон (14), Грин (7), Тайс (3), Робинсон-Эрл (2), Кэйн (0).

Индиана: Матурин (19), Сиакам (16 + 6 передач), Тернер (12), Несмит (12), Халибертон (11 + 11 передач) – старт; Шеппард (20), Макконнелл (10 + 9 передач), Топпин (7), Джексон (6 + 8 подборов), Уокер (5).

Миннесота – Денвер 119:116 (33:29, 31:32, 27:24, 28:31)

Миннесота: Эдвардс (29), Рэндл (23 + 7 передач), Гобер (17 + 14 подборов), Макдэниэлс (10), Конли (9) – старт; Рид (16), Александер-Уокер (8), Дивинченцо (7 + 8 подборов + 6 передач), Инглс (0).

Денвер: Гордон (31 + 11 подборов), Портер (26), Йокич (26 + 9 подборов + 13 передач), К. Браун (14 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (6) – старт; Уэстбрук (5), Стротер (4), Уотсон (2), Тайсон (2), Шарич (0).

Портленд – Оклахома-Сити 114:137 (24:37, 44:31, 17:38, 29:31)

Портленд: Грант (17), Эйтон (14), Камара (13), Авдия (11 + 6 потерь), Саймонс (9 + 6 передач) – старт; Рупер (14), Бэнтон (11), Мюррэй (9), Хендерсон (8), Клинган (3 + 7 подборов), Рит (3), Уокер (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 7 подборов + 6 передач), Джейлен Уильямс (22), Джо (12), Дорт (8), Холмгрен (6 + 5 блок-шотов) – старт; Уиггинс (13 + 8 подборов), Уоллес (13), Дженг (11), Митчелл (8), Джонс (7), Карузо (6), Леонс (1).

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