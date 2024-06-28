Агент ЛеБрона сказал клубам НБА не драфтовать Бронни
В ночь на пятницу, 28 июня, в Бруклине проходит вторая часть Драфта НБА 2024 года.
В этот раз организации выбирают игроков во втором раунде. Однако есть один баскетболист, который практически наверняка не будет задрафтован по необычной причине.
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Бывший генеральный менеджер Уорриорз Боб Майерс, ныне работающий аналитиком на ESPN, в прямом эфире заявил, что агент ЛеБрона Джеймса Рич Пол сообщил командам, чтобы те не драфтовали Бронни Джеймса.
"Рич Пол звонит командам и говорит: "Не выбирайте Бронни Джеймса. Не берите его. Если вы возьмете его, он поедет играть в Австралию", - сказал Майерс.
"Rich Paul is calling teams, don't take Bronny James ... if you take him, he's going to Australia." 😳— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 27, 2024
Bob Myers on Bronny James' draft status 👀 pic.twitter.com/p6mWNMAjma
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами первого раунда Драфта НБА 2024 года.
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