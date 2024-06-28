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Баскетбол

Агент ЛеБрона сказал клубам НБА не драфтовать Бронни

Рич Пол поставил ультиматум тем, кто намеревался отдать свой пик за сына "Короля".
Сегодня, 00:31
Бронни Джеймс / Getty Images
Бронни Джеймс / Getty Images

В ночь на пятницу, 28 июня, в Бруклине проходит вторая часть Драфта НБА 2024 года.

В этот раз организации выбирают игроков во втором раунде. Однако есть один баскетболист, который практически наверняка не будет задрафтован по необычной причине.

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Бывший генеральный менеджер Уорриорз Боб Майерс, ныне работающий аналитиком на ESPN, в прямом эфире заявил, что агент ЛеБрона Джеймса Рич Пол сообщил командам, чтобы те не драфтовали Бронни Джеймса.

"Рич Пол звонит командам и говорит: "Не выбирайте Бронни Джеймса. Не берите его. Если вы возьмете его, он поедет играть в Австралию", - сказал Майерс.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами первого раунда Драфта НБА 2024 года.

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