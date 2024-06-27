Порзингис пропустит Олимпиаду и старт нового сезона НБА

Операция на голеностопе заберет у латышской звезды около полугода карьеры.

Бостон Селтикс объявили, что Кристапс Порзингис перенес операцию на левой ноге из-за разрыва медиальной связки левого колена и смещения сухожилия задней большеберцовой мышцы, сообщает Yahoo! Sports.

По информации источника, из-за данной "редкой травмы" (так назвала ее команда) 28-летний бигмен пропустит 5-6 месяцев.

Таким образом, Порзингис не сможет помочь сборной Латвии в квалификационном турнире Олимпиады-2024, а также на самой Олимпиаде в Париже, если латвийская команда туда выйдет.

К тому же, по словам президента по баскетбольным операциям "кельтов" Брэда Стивенса, "Единорог", скорее всего, пропустит, как минимум, начало следующего сезона НБА.

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Напомним, что Порзингис получил травму во второй игре Финала НБА против Далласа после неловкого столкновения с центровым Маверикс Дереком Лайвли, когда они боролись у кольца во время штрафного броска.

Впоследствии Кристапс пропустил третий и четвертый матч, после чего вернулся в пятой игре на ограниченных минутах.

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