Конец истории: Батлер не собирается подписывать с Майами новый контракт

Джимбо намерен отыграть следующий сезон, отказаться от опции игрока и выйти на рынок свободных агентов.

Следующий сезон рискует стать последним для Джимми Батлера в составе Майами Хит.

Как сообщает The Athletic, 34-летний форвард принял решение не подписывать с коллективом из Флориды продление контракта.

Он отыграет сезон-2024/25 и откажется от опции игрока в контракте на сезон-2025/26, в результате чего он станет неограниченно свободным агентом.

Майами может попробовать обменять Джимбо в это межсезонье, однако его настрой выйти на рынок СА через год может существенно сократить число претендентов на него.

Если он откажется от опции и станет свободным агентом следующим летом, Батлер будет иметь право на максимальный контракт.

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По прогнозам, эта сделка может принести ему 243 миллиона долларов за четыре года, если он все же останется в Хит, или 171 миллион за три года, если он подпишется с другой командой.

Предложение Майами о максимальном продлении этим летом ограничено правилами коллективного договора. В это межсезонье Хит могут дать Батлеру лишь двухлетний контракт на 113 миллионов.

Напомним, что в мае президент Майами Хит Пэт Райли выразил сомнение в том, что Джимми Батлер останется в команде.

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