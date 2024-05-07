Президент Майами не уверен в продлении контракта с Батлером
Этим летом форвард Майами Хит Джимми Батлер почти наверняка попросит у клуба двухлетнее продление, которое может гарантировать ему целых 113 миллионов долларов на сезоны-2025/26 и 2026/27.
Президент Майами Пэт Райли во время пресс-конференции заявил, что фронт-офис не уверен, что произойдет, когда наступит этот момент.
"Мы еще не обсуждали этот вопрос. Нам нужно подумать о том, чтобы взять на себя такие обязательства и когда мы это сделаем", - цитирует Райли ESPN.
"На самом деле нам не обязательно делать это до 2025 года. Но мы посмотрим. Мы еще не приняли решения по этому поводу и не обсуждали этот вопрос всерьез. Это важное решение с нашей стороны — выделить такие ресурсы на того, кто может не быть доступен тренеру на каждый матч".
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По информации источника, Хит учтут ряд факторов, в том числе игровое время Батлера.
В сентябре ему исполняется 35 лет, и за пять сезонов в Майами он пропустил 100 игр регулярного сезона, почти в 26% случаев пропуская матч из-за травм, отдыха или по другим причинам.
Ранее Пэт Райли раскритиковал Джимми Батлера, который не совсем уважительно высказался насчет соперников Майами Хит.
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