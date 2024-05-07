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Баскетбол

Виктор Вембаньяма – лучший новичок года в НБА

Баскетболист победил единогласно.
Сегодня, 09:52
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация назвала обладателя приза "Лучший новичок года".

Французский центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма получил данную награду.

Его поставили на первое место все 99 журналистов, которые участвовали в голосовании. 

Вембаньяма стал первым единогласным новичком с сезона-2015/16. Тогда единогласно проголосовали за центрового Миннесоты Карла-Энтони Таунса.

В своем первом сезоне Виктор стал лучшим среди новичков по очкам (21,4), подборам (10,6) и блокам (3,6), а также финишировал четвертым по передачам (3,9) и перехватам (1,2). 

Примечательно, что Вембаньяма – первый игрок, который набирал как минимум 20 очков, 10 подборов и 3 блока, проводя на паркете меньше 30 минут за матч. Он первый баскетболист, который набрал больше 1500 очков, 700 подборов, 250 передач и 250 блоков и реализовал 100 трехочковых в сезоне.

Ранее сообщалось, что центровой Финикса - обладатель худшего процента побед в истории плей-офф НБА.

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