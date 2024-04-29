Центровой Финикса - обладатель худшего процента побед в истории плей-офф НБА

Это явно не тот показатель, которым хочется хвастаться.

Вылет из плей-офф после поражения от Миннесоты в четвертой игре первого раунда возымел свой эффект на статистику центрового Финикса Юсуфа Нуркича.

Как сообщает BasketNews, 29-летний босниец стал обладателем худшего процента побед в истории плей-офф.

Для выборки брались игроки, которые провели в плей-офф 20+ матчей. На счету Нуркича ровно 20 таких игр (16 в Портленде и 4 в Финиксе), но выиграл он лишь три из них, что дало в итоге 15% побед.

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Ранее стало известно, что руководство Финикс Санз рассматривает вариант с увольнением Фрэнка Вогеля с поста главного тренера команды.

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