Дюрант недоволен тем, как используют его навыки в Финиксе

Не успела команда отойти от свипа, но в сторону тренера уже направлены все атаки.

Минувшей ночью в рамках четвертого матча серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА Финикс проиграл Миннесоте (116:122) и покинул постсезон.

Спустя некоторое время после матча появилась информация о недовольстве форварда Санз Кевина Дюранта.

Как сообщает The Athletic, Кей Ди не нравится то, как его использовали в этом сезоне. Дюрант никогда не чувствовал себя комфортно в своей роли в атаке возле Девина Букера и Брэдли Била.

У 35-летнего игрока были постоянные проблемы с нападением: он чувствовал, что его слишком часто отправляли в угол, и у него не было надлежащего плана, чтобы использовать свои сильные стороны, поскольку нападение было построено на пик-н-роллах.

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В то же время некоторые товарищи по команде и люди, близкие к организации, считали, что Дюранту необходимо более решительно и напрямую высказывать свои претензии тренеру Фрэнку Вогелю и его тренерскому штабу.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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