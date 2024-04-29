Плей-офф НБА: Миннесота выиграла серию с Финиксом, Нью-Йорк увеличил отрыв от Филадельфии

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

Миннесота выиграла четвертый матч с Финиксом / Getty Images

В ночь на понедельник, 29 апреля, состоялись четыре матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 28 апреля

Филадельфия – Нью-Йорк 92:97 (27:17, 22:30, 27:30, 16:20)

Филадельфия: Эмбиид (27 + 10 подборов + 6 передач), Макси (23 + 6 передач), Убре (19), Харрис (10 + 8 подборов), Лаури (7 + 7 передач) – старт; Пэйн (5), Батюм (1 + 7 подборов), Мелтон (0), Рид (0).

Нью-Йорк: Брансон (47 + 10 передач), Ануноби (16 + 14 подборов), Дивинченцо (8), Хартенштайн (8), Харт (4 + 17 подборов + 5 потерь) – старт; Макбрайд (13), Ачиува (1 + 7 подборов + 4 блок-шота), Богданович (0).

Нью-Йорк ведет в серии – 3-1

Даллас – Клипперс 111:116 (16:39, 33:27, 29:16, 33:34)

Даллас: Ирвинг (40 + 7 подборов + 7 потерь), Дончич (29 + 10 подборов + 10 передач), Д. Джонс (14 + 7 подборов), Вашингтон (10), Гэффорд (5) – старт; Лайвли (8), Клебер (3), Грин (2), Экзам (0), Харди (0).

Клипперс: Харден (33 + 7 передач), Джордж (33 + 8 передач), Зубац (13), Мэнн (11), Коффи (4) – старт; Пауэлл (11), Пламли (6), Уэстбрук (5).

Счет в серии – 2-2

Индиана – Милуоки 126:113 (33:33, 34:31, 31:21, 28:28)

Индиана: Тернер (29 + 9 подборов), Халибертон (24), Нембард (15 + 9 передач), Сиакам (13 + 9 подборов + 7 передач), Несмит (13) – старт; Топпин (13), Шеппард (8), Макконнелл (8 + 8 передач), Макдермотт (3), Джексон (0), Уокер (0).

Милуоки: Б. Лопес (27 + 9 подборов), Миддлтон (25 + 10 подборов), Бизли (20), Беверли (9), Портис (4) – старт; Грин (8), Джексон (6 + 7 передач), Галлинари (6), Коннотон (4), Краудер (2), Боучэмп (2), Т. Адетокумбо (0).

Индиана ведет в серии – 3-1

Финикс – Миннесота 116:122 (26:25, 35:31, 31:34, 24:32)

Финикс: Букер (49 + 6 передач), Дюрант (33 + 9 подборов + 4 блок-шота), Бил (9 + 6 потерь), Нуркич (9 + 8 подборов), О'Нил (6) – старт; Гордон (6), Окоги (4), Литтл (0).

Миннесота: Эдвардс (40 + 9 подборов + 6 передач), Таунс (28 + 10 подборов), Макдэниэлс (18), Конли (10 + 7 передач), Гобер (9) – старт; Рид (8), Александер-Уокер (5), Андерсон (4 + 7 подборов).

Миннесота выиграла серию – 4-0

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