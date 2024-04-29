Финикс рассматривает вариант с увольнением Вогеля после вылета из плей-офф НБА

Франшиза рискует второй год подряд сменить тренера по итогам постсезона.

Свип от Миннесоты в рамках первого раунда плей-офф НБА может поставить крест на карьере Фрэнка Вогеля в Финиксе.

Как сообщает The Athletic, руководство Санз раздумывает над тем, чтобы попрощаться с 50-летним специалистом.

В худшем для Вогеля случае клуб уволит его, в лучшем - оставит его в должности тренера, но поменяет всех его помощников.

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Вогель возглавил Финикс год назад, подписав пятилетний контракт на 31 миллион долларов. Он сменил на посту Монти Уильямса, под чьим руководством команда проиграла Денверу в полуфинале Западной конференции со счетом 2-4.

Ранее стало известно, что звездный форвард Финикса Кевин Дюрант остался недовольным тем, как его использовал Фрэнк Вогель в этом сезоне.

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