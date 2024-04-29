Участие Мюррея в пятой игре плей-офф против Лейкерс находится под вопросом

Возможно, действующему чемпиону придется обходиться без своей второй звезды.

Разыгрывающий Денвер Наггетс Джамал Мюррей может пропустить пятый матч серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА против Лейкерс, сообщает ESPN.

По информации источника, 27-летний канадец испытывает проблемы из-за растяжения левой икроножной мышцы. В заявке на поединок он получил статус "под вопросом".

Мюррей повредил ногу по ходу четвертой четверти проигранного четвертого матча (108:119), который прервал 11-матчевую серию побед Денвера против Лос-Анджелеса.

По ходу регулярного сезона Джамал пропустил 23 игры из-за проблем с подколенными сухожилиями, коленями и голеностопами.

Читай также: Дюрант недоволен тем, как используют его навыки в Финиксе

Матч №5 между Денвером и Лейкерс состоится в ночь на вторник, 30 апреля. В случае победы Наггетс пройдут в следующий раунд, где их уже ждет Миннесота, ранее организовавшая свип Финикса.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!