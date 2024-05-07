"Кто не играет - молчит": президент Майами раскритиковал Батлера за недавние высказывания
Майами Хит вылетели из первого раунда плей-офф НБА, проиграв серию Бостон Селтикс со счетом 1-4.
Коллективу из Флориды пришлось обходиться без своей главной звезды Джимми Батлера, который травмировал колено во время матча плей-ин.
Несколько дней назад Джимбо посетил Гран-при Майами, где он в своем стиле высказался на эту тему.
"Если бы я играл, Бостон отправился бы домой. Нью-Йорк, я чертовски уверен, тоже поехал бы домой", - сказал форвард.
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Такие неуважительные слова совсем не понравились президенту Майами Пэту Райли, который решил приземлить баскетболиста.
"Я подумал: "Это Джимми так пошутил или он всерьез такое сказал?". Если ты не на площадке играешь с Бостоном или Нью-Йорком, ты должен держать свой рот закрытым и не критиковать эти команды", - цитирует Райли ESPN.
“If you’re not on the court playing…against the New York Knicks you should keep your mouth shut”— New York Basketball (@NBA_NewYork) May 6, 2024
— Pat Riley on Jimmy Butler pic.twitter.com/aeFau6k4Qx
В регулярном сезоне Джимми Батлер провел 60 матчей, в которых набирал в среднем 20,8 очка, 5,3 подбора и 5,0 ассиста.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.
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