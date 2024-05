"Кто не играет - молчит": президент Майами раскритиковал Батлера за недавние высказывания

Майами Хит вылетели из первого раунда плей-офф НБА, проиграв серию Бостон Селтикс со счетом 1-4.

Коллективу из Флориды пришлось обходиться без своей главной звезды Джимми Батлера, который травмировал колено во время матча плей-ин.

Несколько дней назад Джимбо посетил Гран-при Майами, где он в своем стиле высказался на эту тему.

"Если бы я играл, Бостон отправился бы домой. Нью-Йорк, я чертовски уверен, тоже поехал бы домой", - сказал форвард.

Такие неуважительные слова совсем не понравились президенту Майами Пэту Райли, который решил приземлить баскетболиста.

"Я подумал: "Это Джимми так пошутил или он всерьез такое сказал?". Если ты не на площадке играешь с Бостоном или Нью-Йорком, ты должен держать свой рот закрытым и не критиковать эти команды", - цитирует Райли ESPN.

