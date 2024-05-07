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Баскетбол

"Кто не играет - молчит": президент Майами раскритиковал Батлера за недавние высказывания

Пэту Райли очень не понравилось то, как игрок его команды выразился о соперниках.
Сегодня, 17:41
Пэт Райли / Getty Images
Пэт Райли / Getty Images

Майами Хит вылетели из первого раунда плей-офф НБА, проиграв серию Бостон Селтикс со счетом 1-4.

Коллективу из Флориды пришлось обходиться без своей главной звезды Джимми Батлера, который травмировал колено во время матча плей-ин.

Несколько дней назад Джимбо посетил Гран-при Майами, где он в своем стиле высказался на эту тему.

"Если бы я играл, Бостон отправился бы домой. Нью-Йорк, я чертовски уверен, тоже поехал бы домой", - сказал форвард.

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Такие неуважительные слова совсем не понравились президенту Майами Пэту Райли, который решил приземлить баскетболиста.

"Я подумал: "Это Джимми так пошутил или он всерьез такое сказал?". Если ты не на площадке играешь с Бостоном или Нью-Йорком, ты должен держать свой рот закрытым и не критиковать эти команды", - цитирует Райли ESPN.

В регулярном сезоне Джимми Батлер провел 60 матчей, в которых набирал в среднем 20,8 очка, 5,3 подбора и 5,0 ассиста. 

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Пэт Райли Джимми Батлер

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