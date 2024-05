Норрис завоевал свою дебютную победу в Формуле 1, выиграв Гран-при Майами

В ночь на понедельник, 6 мая, во Флориде состоялся Гран-при Майами в рамках шестого этапа сезона Формулы 1 2024 года.

Свою долгожданную дебютную победу в "королевских гонках" завоевал пилот МакЛарен Ландо Норрис. Следом за ним финишировал Макс Ферстаппен из Ред Булл. Третьим местом довольствовался представитель Феррари Шарль Леклер.

Гонка началась с отличного старта Ферстаппена и отличного старта Оскара Пиастри, который умудрился отыграть сразу три позиции.

В этом ему сильно помог Серхио Перес: мексиканец как настоящая торпеда пронесся перед Карлосом Сайнсом и вылетел за пределы трека. Было очень опасно, Чеко вполне мог вынести испанца, но пронесло.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



THE HEAT IS ON IN MIAMI!! 🔥



Perez overshoots Turn 1, Leclerc keeps second and LANDO NORRIS charges up to P3! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/W5yI9Z9Jsn — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Мексиканца пронесло еще и когда судьи рассмотрели эпизод с его потенциальным фальстартом. Наказание не последовало (до старта гонки было объявлено об ужесточении правила фальстарта).

На первых кругах заезда Пиастри удалось пройти как Сайнса, так и Леклера - именно австралиец был главной угрозой для Ферстаппена.

LAP 5 / 57



Piastri sends it for second! 📨



The McLaren dispatches Leclerc and leaves the Ferrari the clutches of his team-mate! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/7mpJen9psU — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Далее можно выделить борьбу за группой лидеров, где Льюис Хэмилтон пытался пройти Нико Хюлькенберга.

С боями, но британец все же прошел оппонента. Этот успех затем повторил и напарник сэра Льюиса Джордж Расселл.

LAP 10 / 57



Perseverance pays off! 💪



At the second time of asking, Hamilton gets past Hulkenberg for P7 on the Hard tyres.#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/KVP8B990vZ — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

На 22-м круге произошел инцидент, который мог сильно испортить гонку Ферстаппену. Нидерландец срезал поворот и сбил столбик, который вполне мог повредить ему переднее антикрыло.

Спустя круг судьи решили включить режим виртуальной машины безопасности - столбик оказался на трассе прямо на траектории болидов.

LAP 22 / 57



📻: "Yeah, I hit that cone in Turn 15, check the front wing!"



It's been plain sailing so far for Max, but he makes a mistake out front and goes over the chicane! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IXsVdfrX3p — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

А вот то, что произошло на 28-м круге, позволило Норрису завладеть лидерством и впоследствии выиграть Гран-при.

Кевин Магнуссен в своем стиле пошел в борьбу с Логаном Сарджентом и в повороте подбил своего оппонента. Американец улетел в стену и досрочно завершил гонку, а датчанин получил +10 секунд. На трассу выехала машина безопасности.

LAP 29 / 57



SAFETY CAR DEPLOYED! ⚠️



Magnussen and Sargeant collide at Turn 3 and the Williams is in the barriers!



This is a golden opportunity for Norris to get time back against Verstappen! 😱#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Iae8Vmz2fi — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Благодаря этому Ландо успел поехать в боксы, получить свежие шины и вернуться на трассу в статусе лидера.

Однако у него была одна большая проблема в лице Макса, который ехал прямо за ним. К счастью фанатов Норриса и МакЛарен, а также хейтеров Ферстаппена, трехкратный чемпион мира не сумел на рестарте пройти британца, который затем с каждым кругом увеличивал свой отрыв.

LAP 33 / 57



WE'RE BACK RACING!! 🟢



Norris puts his foot to the floor and leads Verstappen, Leclerc, Piastri and Sainz off the restart! 💪#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/rVFI6rN98t — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Позади началась нешуточная борьба между Пиастри и Сайнсом. Казалось, что пилот Феррари вышел вперед, но австралиец с контактом вернул себе позицию.

LAP 35 / 57



Sainz is on the radio demanding Piastri give back P4 after this moment 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Ov7aHdEcDG — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Испанец требовал, чтобы соперник вернул ему позицию, иначе он получит за этот эпизод штраф. Каким было его удивление, когда судьи сообщили, что, по их мнению, Оскар действовал в рамках правил.

Но и это был не конец их борьбы. Спустя некоторое время Карлос все же прошел Оскара, но затем притормозил, из-за чего пилот МакЛарен повредил себе переднее антикрыло.

Потеряв темп и пропустив вперед Переса и Хэмилтона, Пиастри поехал в боксы - гонка была испорчена. Судьи же объявили, что рассмотрят инцидент после заезда.

LAP 40 / 57



The stewards rule no further action, so Sainz takes fourth from Piastri the old-fashioned way - on track! 🍿#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/xdhivddteS — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Тем временем впереди напарник Пиастри летел к своей первой победе в карьере - Ландо Норрис с приличным отрывом от Макса Ферстаппена выиграл Гран-при Майами и заслуженно завоевал звание Гонщика дня.

Re-live the moment Lando Norris became the 114th Grand Prix winner in Formula 1 history 🏁#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/iPpsziHkB0 — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

116 гонок понадобилось Ландо для того, чтобы стать 114-м победителем в истории Формулы 1. Сразу после финиша практически все гонщики первым делом отправились поздравлять Норриса с победой.

Итоговая классификация

Ландо Норрис (МакЛарен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррари) Карлос Сайнс (Феррари) Серхио Перес (Ред Булл) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Юки Цунода (РБ) Джордж Расселл (Мерседес) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Эстебан Окон (Альпин) Нико Хюлькенберг (Хаас) Пьер Гасли (Альпин) Лэнс Стролл (Астон Мартин) Оскар Пиастри (МакЛарен) Чжоу Гуаньюй (Заубер) Даниэль Риккардо (РБ) Валттери Боттас (Заубер) Кевин Магнуссен (Хаас) Алекс Албон (Уильямс)

Сошел: Логан Сарджент (Уильямс).

Следующий заезд состоится через две недели - седьмой этап сезона пройдет в Имоле. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всех гонок Формулы 1 сезона-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!