ФИА планирует ввести более жесткие штрафы за "тактику Магнуссена"

Действия датского гонщика во время спринта в Майами не понравились многим людям.

ФИА планирует ввести более суровые наказания для пилотов Формулы-1, намеренно срезающих поворот, чтобы сохранить позицию, сообщает Motorsport.

Причиной создания таких планов стали выходки гонщика Хаас Кевина Магнуссена во время этапа в Майами.

Во время спринта датчанин получил три 10-секундных штрафа за то, что покинул трассу и получил преимущество, за счет чего он сдержал позади Льюиса Хэмилтона из Мерседес.

Аналогичные действия позволили Магнуссену сохранить свою позицию при обороне, которая помогла его напарнику Нико Хюлькенбергу занять десятое место на Гран-при Саудовской Аравии.

Руководитель команды МакЛарен Андреа Стелла назвал эти действия Магнуссена "неприемлемыми" и "достойными дисквалификации".

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По информации источника, ФИА собирается применять в таких случаях наказание в виде проезда по пит-лейн, что не позволит нарушителю сохранить позицию.

Этот вопрос будет обсуждаться командами, стюардами и Федерацией на брифинге руководителей команд в пятницу, 17 мая, во время этапа в Имоле.

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