Хорнер объяснил, почему Ферстаппен не смог догнать Норриса на Гран-при Майами

Пилот МакЛарен Ландо Норрис стал победителем Гран-при Майами. Британец удержал позади Макса Ферстаппена из Ред Булл, который к концу гонки проиграл оппоненту примерно 7 секунд.

После заезда руководитель "быков" Кристиан Хорнер объяснил, что инцидент со сломанным столбиком в середине Гран-при привел к повреждению днища болида нидерландского гонщика.

"Я не думаю, что на протяжении всего уик-энда у нас был хороший баланс. Макс врезался в столбик примерно на 20-м круге, и это на самом деле нанесло довольно большой ущерб нижней части машины, поэтому нам придется посмотреть, каковы были последствия", - цитирует Хорнера Motorsport.

LAP 22 / 57



📻: "Yeah, I hit that cone in Turn 15, check the front wing!"



It's been plain sailing so far for Max, but he makes a mistake out front and goes over the chicane! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IXsVdfrX3p