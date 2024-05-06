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Автоспорт

Хорнер объяснил, почему Ферстаппен не смог догнать Норриса на Гран-при Майами

Инцидент на 22-м круге гонки помешал нидерландцу побороться за победу.
Сегодня, 13:19
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот МакЛарен Ландо Норрис стал победителем Гран-при Майами. Британец удержал позади Макса Ферстаппена из Ред Булл, который к концу гонки проиграл оппоненту примерно 7 секунд.

После заезда руководитель "быков" Кристиан Хорнер объяснил, что инцидент со сломанным столбиком в середине Гран-при привел к повреждению днища болида нидерландского гонщика.

"Я не думаю, что на протяжении всего уик-энда у нас был хороший баланс. Макс врезался в столбик примерно на 20-м круге, и это на самом деле нанесло довольно большой ущерб нижней части машины, поэтому нам придется посмотреть, каковы были последствия", - цитирует Хорнера Motorsport.

"Была повреждена достаточно большая площадь, левая задняя часть днища. Не хватает значительной части самого днища, и вы также можете заметить, как оно ужасно прогибается. Так что это определенно нам не помогло".

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Примечательно, что после гонки сам Ферстаппен говорил о проблемах с настройками болида и шинами. А вот повреждений, по его мнению, не было.

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