iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сайнс получил штраф за инцидент с Пиастри на Гран-при Майами

По этой причине испанец потерял одну позицию на финише.
Сегодня, 10:08
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс был оштрафован пятью секундами к его времени на финише Гран-при Майами, а также получил один штрафной балл в его лицензии после столкновения с представителем МакЛарен Оскаром Пиастри, сообщает официальный сайт Формулы 1.

На 40-м круге гонке испанец пошел на обгон в 17-м повороте и выполнил его со столкновением: потеряв заднюю часть болида, он задел переднее антикрыло на машине австралийца.

Из-за полученных повреждений Пиастри был вынужден поехать на пит-стоп, что испортило ему гонку. В итоге Оскар финишировал лишь 13-м. Сайнс пересек финишную черту четвертым, но из-за штрафа он опустился на пятое место, пропустив вперед Серхио Переса.

После слушания стюардов, на котором присутствовали оба гонщика и представители их команд, было решено, что в инциденте виноват Сайнс, поскольку он пропустил апекс после позднего торможения, из-за чего он потерял заднюю часть.

Читай также: Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года

При этом стюарды заявили, что Пиастри предоставил Сайнсу "достаточно места".

Однако было также принято во внимание, что, если бы Сайнс не потерял заднюю часть болида, столкновения "вероятно, не было бы". Поэтому вместо +10 секунд и двух штрафных баллов Карлос получил лишь +5 секунд и один штрафной балл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари макларен Карлос Сайнс Гран-при Майами Оскар Пиастри

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Мбаппе ответил на предложение Усэйна Болта Мбаппе ответил на предложение Усэйна Болта
Голливудский актер стал миноритарным инвестором английского клуба Голливудский актер стал миноритарным инвестором английского клуба
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: Уилсон лидирует на шесть очков, игра продолжится сегодня вечером
просмотров

Последние новости

Европа13:05
Мбаппе ответил на предложение Усэйна Болта
Европа12:30
Голливудский актер стал миноритарным инвестором английского клуба
Европа12:23
Экс-тренер Реала согласовал контракт с клубом АПЛ
Теннис12:08
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
НБА11:57
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Банкеро через троих соперников возглавил рейтинг
Теннис11:51
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
Европа11:50
Макрон заявил, что Мбаппе примет участие в Олимпиаде
Украина11:38
Днепр-1 - Кривбасс: онлайн-трансляция матча УПЛ 06.05.2024
Европа11:11
Мартинес: Есть желание продлить контракт с Интером
Украина11:09
УПЛ: Днепр-1 встретится с Кривбассом, Верес сыграет с Минаем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK