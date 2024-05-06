Сайнс получил штраф за инцидент с Пиастри на Гран-при Майами

По этой причине испанец потерял одну позицию на финише.

Пилот Феррари Карлос Сайнс был оштрафован пятью секундами к его времени на финише Гран-при Майами, а также получил один штрафной балл в его лицензии после столкновения с представителем МакЛарен Оскаром Пиастри, сообщает официальный сайт Формулы 1.

На 40-м круге гонке испанец пошел на обгон в 17-м повороте и выполнил его со столкновением: потеряв заднюю часть болида, он задел переднее антикрыло на машине австралийца.

Из-за полученных повреждений Пиастри был вынужден поехать на пит-стоп, что испортило ему гонку. В итоге Оскар финишировал лишь 13-м. Сайнс пересек финишную черту четвертым, но из-за штрафа он опустился на пятое место, пропустив вперед Серхио Переса.

После слушания стюардов, на котором присутствовали оба гонщика и представители их команд, было решено, что в инциденте виноват Сайнс, поскольку он пропустил апекс после позднего торможения, из-за чего он потерял заднюю часть.

Читай также: Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года

При этом стюарды заявили, что Пиастри предоставил Сайнсу "достаточно места".

Однако было также принято во внимание, что, если бы Сайнс не потерял заднюю часть болида, столкновения "вероятно, не было бы". Поэтому вместо +10 секунд и двух штрафных баллов Карлос получил лишь +5 секунд и один штрафной балл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!