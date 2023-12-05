Формула 1 обнародовала календарь спринтов на сезон-2024

Формула 1 представила расписание спринтов на сезон 2024 года.

В следующем году гонки в спринтерском формате пройдут на шести этапах чемпионата, сообщает официальный сайт Формулы 1.

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В третий раз спринты состоятся в Австрии и Бразилии, во второй раз - в американском Остине и Катаре, а впервые их примут Майами и Шанхай, заменив Азербайджан и Бельгию.

Расписание спринтов Формулы 1 в 2024 году

Гран-при Китая (19-21 апреля)

Гран-при Майами (3-5 мая)

Гран-при Австрии (28-30 июня)

Гран-при США (18-20 октября)

Гран-при Бразилии (1-3 ноября)

Гран-при Катара (29 ноября - 1 декабря)

Напомним, ранее Формула 1 опубликовала календарь на сезон 2024 года.

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