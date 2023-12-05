"Космовоз" Ферстаппена, мотивация для Хэмилтона: итоги сезона Формулы 1 (часть 1)

С момента окончания сезона Формулы 1 2023 года прошло уже достаточно времени для того, чтобы можно было без эмоций со свежей головой подвести итоги.

Еще до старта сезона многие предрекали победу Максу Ферстаппену, но никто даже представить себе не мог, что все произойдет именно таким образом.

Так что сейчас мы все вместе попытаемся проанализировать выступления команд и понять, почему все произошло так, как произошло.

Ред Булл в своей лиге второй год подряд

Кто ж мог знать, что доминирование Макса Ферстаппена всем надоест настолько быстро?

Нидерландец за один год побил больше десятка рекордов, некоторые из которых будет невероятно сложно превзойти. В то же самое время Серхио Перес после оптимистичного старта сломался ментально и разочаровал.

Но симбиоз Макса и RB19 получился настолько идеальный, что очков, которые он заработал, хватило бы, чтобы занять первое место в Кубке конструкторов, превзойдя совместные труды пилотов Мерседес.

Это стало отличным примером того, насколько же "быки" превосходят всех остальных. И лишь в Сингапуре у австрийской команды возникли проблемы, но к этому все были готовы.

RB19 получился одним из лучших болидов в истории Формулы 1, он же подарил нам один из самых предсказуемых сезонов, который многие наверняка захотят забыть. Интересно, что будет в 2024 году - не хочется снова видеть, как одна команда выигрывает 99% этапов.

Хэмилтон пытается не терять мотивацию

5 декабря 2021 года - именно тогда Льюис Хэмилтон завоевал свою последнюю на данный момент победу в Формуле 1. Британец вряд ли мог себе представить, что больше двух лет подряд он не будет подниматься на самую высокую ступеньку подиума.

В этом году Мерседес в целом выступил примерно так же, как и год назад. Да, в 2022 году у команды были серьезные проблемы с подпрыгиванием болида, чего не было в этом году.

Но в том же сезоне у команды были более высокие итоговые места, в том числе победа Джорджа Расселла в Бразилии. Если сравнивать эти два сезона, то 2022 год был похож на американские горки, а 2023 - на поездку на велосипеде.

По ходу сезона Хэм подписал новый контракт на два года и вопрос вызывает не только способность Мерседес дать ему еще один чемпионский болид, но и мотивация самого сэра Льюиса.

Хэмилтон был победителем на протяжении большей части своей карьеры и к этому, как и ко всему хорошему, он быстро привык. А два года без побед могут убить мотивацию продолжать.

В этом году Хэмилтон стал допускать больше ошибок, чего только стоит его столкновение с напарником на первом круге Гран-при Катара. Он все так же жалуется на болид, что Тото Вольффу приходится лично успокаивать и подбадривать пилота.

Недавно Хэмилтон признался, что финал Гран-при Абу-Даби-2021 едва не вынудил его уйти из Ф1. И если эти два года не заставили его закончить, то следующие два, которые не факт, что будут лучше, могут добить его.

К тому же, не стоит забывать и про возраст - в январе Льюису исполнится 39 лет. Да, есть пример Фернандо Алонсо, но он в свое время брал перерыв от Формулы 1, да и люди они разные. Так что может мы даже увидим, как Хэмилтон уходит раньше испанца.

Все команды с моторами Феррари - дно, по сравнению с прошлым годом

Вот так уж совпало, что по сравнению с прошлым сезоном все команды, которые использовали силовые установки Феррари, выступили хуже и потеряли места в Кубке конструкторов.

И если Феррари, как заводская команда, смогла все же минимизировать эти потери, то Хаас и Альфа Ромео стали настоящим разочарованием.

Что можно говорить, если Альфа Таури, которая большую часть сезона была чуть ли не последней по темпу, к концу года обошла оба коллектива, отправив их на два последних места. Особенно разочаровала Альфа Ромео - вряд ли Валттери Боттас, уходя из Мерседес, на такое рассчитывал.

И самое главное - вообще непонятно, за счет чего они исправят ситуацию в следующем году. Мотор Скудерии не станет мощнее, так как разработка СУ в этой области была заморожена, а в остальных компонентах ни Альфа, ни Хаас не выделяются.

Если учитывать форму Уильямс, а также то, что Альфа Таури будет плотнее сотрудничать с Ред Булл, то прогнозы для Альфа Ромео и Хаас плачевны. Не стоит удивляться, если в Бахрейне пилоты этих команд будут в районе 17-20 мест.

Уильямс стремится в высшую лигу

Уильямс можно было бы назвать одним из главных открытий сезона, но на пути к этому команду остановили несколько факторов.

Первый, самый очевидный: были более явные претенденты на это звание. Второй: команда ворвалась на седьмое место Кубка конструкторов на горбу Алекса Албона.

Команда из Гроу со времен Джорджа Расселла и Роберта Кубицы (2019 год) не имеет +- равных пилотов. Результаты Николаса Латифи и Логана Сарджента не соответствовали результатами их напарников - Расселл и Албон просто в одну калитку их выносили.

Понятно, что у британского коллектива есть определенные финансовые трудности, в связи с чем им приходится иметь дело с рентачами. Но как показывает практика, если ты хочешь получить максимальный результат, тебе нужно два умелых пилота, а не полтора.

Албон молодец, 27 из 28 очков команды заработал именно он. Не исключено, что в будущем тайский гонщик пойдет на повышение, где ему дадут более конкурентоспособную машину. Но и Уильямс в этом году показал, что вполне способен раз в три-четыре этапа залететь в ТОП-10.

Команда определенно прогрессирует, особенно если сравнивать с относительно недавним прошлым. Так что если Уильямс не сбавит обороты, то он может превратиться в стабильно крепкого середняка, что не может не радовать.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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