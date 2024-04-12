Формула 1 обнародовала календарь сезона 2025 года

Формула 1 на своем официальном сайте опубликовала календарь гонок сезона 2025 года.

Сезон вновь будет состоять из 24-х Гран-при, а открываться он будет этапом в Австралии, который пройдет с 14 по 16 марта.

В 2025 году Рамадан продлится весь март, поэтому Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии пройдут в апреле. Летний перерыв состоится в августе.

Закрывать кампанию традиционно будет этап в Абу-Даби с 5 по 7 декабря. При этом пелотон вновь посетит пять из семи континентов мира.

🥁 Presenting... the 2025 FIA Formula One World Championship calendar!#F1 pic.twitter.com/qrBB52ncRd — Formula 1 (@F1) April 12, 2024

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Изменения в плане более удобной логистики, сделанные для сезона-2024, были перенесены и на 2025 год.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем Формулы 1 сезона 2024 года.

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