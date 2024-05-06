Магнуссен рискует пропустить Гран-при из-за дисквалификации в 2024 году

Еще ни один пилот не был дисквалифицирован после того, как была введена данная система штрафа.

Прошедший уик-энд в Майами стал настоящим кошмаром для пилота Хаас Кевина Магнуссена.

Датчанин заработал 35 секунд штрафа во время спринта, после чего "вынес" в стену Логана Сарджента (Уильямс) во время Гран-при.

За столкновение с американцем Магнуссен получил два штрафных балла в суперлицензию. Теперь на счету 31-летнего гонщика десять таких баллов, причем все были заработаны в 2024 году.

Как сообщает The Race, Магнуссен находится всего в двух штрафных баллах от дисквалификации: если Кевин заработает еще два штрафных балла до конца этого сезона, он будет вынужден пропустить гонку.

After accumulating plenty of time and license penalties during the weekend, Magnussen now sits on 10 penalty points, only two away from a one race ban! ❌ pic.twitter.com/QZxQAjXbJw — Motorsport.com (@Motorsport) May 6, 2024

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Стоит отметить, что после введения данной системы штрафов еще ни один гонщик не был дисквалифицирован - Кевин Магнуссен может вписать свое имя в историю. Первые штрафные очки пилота сгорят только в 2025 году.

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