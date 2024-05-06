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Магнуссен рискует пропустить Гран-при из-за дисквалификации в 2024 году

Еще ни один пилот не был дисквалифицирован после того, как была введена данная система штрафа.
Сегодня, 14:48
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Прошедший уик-энд в Майами стал настоящим кошмаром для пилота Хаас Кевина Магнуссена.

Датчанин заработал 35 секунд штрафа во время спринта, после чего "вынес" в стену Логана Сарджента (Уильямс) во время Гран-при.

За столкновение с американцем Магнуссен получил два штрафных балла в суперлицензию. Теперь на счету 31-летнего гонщика десять таких баллов, причем все были заработаны в 2024 году.

Как сообщает The Race, Магнуссен находится всего в двух штрафных баллах от дисквалификации: если Кевин заработает еще два штрафных балла до конца этого сезона, он будет вынужден пропустить гонку.

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Стоит отметить, что после введения данной системы штрафов еще ни один гонщик не был дисквалифицирован - Кевин Магнуссен может вписать свое имя в историю. Первые штрафные очки пилота сгорят только в 2025 году.

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