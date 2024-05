Магнуссен рискует пропустить Гран-при из-за дисквалификации в 2024 году

Прошедший уик-энд в Майами стал настоящим кошмаром для пилота Хаас Кевина Магнуссена.

Датчанин заработал 35 секунд штрафа во время спринта, после чего "вынес" в стену Логана Сарджента (Уильямс) во время Гран-при.

За столкновение с американцем Магнуссен получил два штрафных балла в суперлицензию. Теперь на счету 31-летнего гонщика десять таких баллов, причем все были заработаны в 2024 году.

Как сообщает The Race, Магнуссен находится всего в двух штрафных баллах от дисквалификации: если Кевин заработает еще два штрафных балла до конца этого сезона, он будет вынужден пропустить гонку.

After accumulating plenty of time and license penalties during the weekend, Magnussen now sits on 10 penalty points, only two away from a one race ban! ❌ pic.twitter.com/QZxQAjXbJw