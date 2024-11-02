Бермен заменит Магнуссена на протяжении всего Гран-при Бразилии

Самочувствие пилота Хаас так и не улучшилось.

Юниор Феррари Оливер Бермэн будет представлять Хаас в течение всего уик-энда.

Об этом американская команда объявила в своих социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что юный пилот заменить Магнуссена в практике, квалификации к спринту и самом спринте. Теперь же Бермэн получит болид и на воскресную гонку.

Магнуссен плохо себя чувствует, однако планировал выступить в воскресенье, однако здоровье вынудило пилота уступить кокпит Оливеру.

Отметим, что в квалификации спринта Бермэн занял 10-ю строчку.

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