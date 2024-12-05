Магнуссен снова покинет Формулу-1

Пилот Хаас Кевин Магнуссен проведет свой последний Гран-при в Формуле-1.

32-летний датчанин покинет команду и серию, перейдя в WEC в заводскую команду БМВ на следующий сезон.

Магнуссен будет пилотировать гиперкар M Hybrid, однако команда не уточнила, в каких именно заездах будет принимать участие пилот.

Напомним, что БМВ принимает участиев чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), включая 24 часа Ле-Мана и серию IMSA.

Напомним, что Магнуссен уже уходил с Формулы-1 в 2021 году, однако вскоре вернулся в Хаас после увольнения никиты мазепина.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл ведет переговоры с пилотом Заубер.

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