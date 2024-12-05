iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Магнуссен снова покинет Формулу-1

34-летний пилот продолжит карьеру в WEC.
Сегодня, 17:45
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Пилот Хаас Кевин Магнуссен проведет свой последний Гран-при в Формуле-1.

32-летний датчанин покинет команду и серию, перейдя в WEC в заводскую команду БМВ на следующий сезон.

Магнуссен будет пилотировать гиперкар M Hybrid, однако команда не уточнила, в каких именно заездах будет принимать участие пилот.

Напомним, что БМВ принимает участиев чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), включая 24 часа Ле-Мана и серию IMSA.

Напомним, что Магнуссен уже уходил с Формулы-1 в 2021 году, однако вскоре вернулся в Хаас после увольнения никиты мазепина.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл ведет переговоры с пилотом Заубер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Магнуссен

Статьи по теме

Бермен заменит Магнуссена на протяжении всего Гран-при Бразилии Бермен заменит Магнуссена на протяжении всего Гран-при Бразилии
Магнуссен заболел, в Бразилии его снова заменит Берман Магнуссен заболел, в Бразилии его снова заменит Берман
Берман заменит Магнуссена на Гран-при Азербайджана Берман заменит Магнуссена на Гран-при Азербайджана
Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира продолжится спринтами в Контиолахти
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров

Последние новости

Футбол20:22
IFAB тестирует новые правила, касающиеся задержки ввода мяча вратарем
Европа20:05
Клубный чемпионат мира-2025: корзины, онлайн-трансляция и все, что нужно знать о жеребьевке
Украина19:52
Судаков впервые за два месяца забил в УПЛ и помог Шахтеру обыграть Ворсклу
Европа19:34
Теперь все ясно: тренер стандартов Арсенала имеет красноречивый аватар в одной из соцсетей
Европа19:30
Кейн вернулся к тренировкам, участие в матче с Шахтером все еще под вопросом
Европа18:34
Бавария добилась прогресса в переговорах с Дэвисом
Европа18:33
Ман Сити предложит новый клуб Де Брюйне, когда тот захочет уйти
Формула 117:45
Магнуссен снова покинет Формулу-1
Европа17:44
Ван дер Ваарт: Криштиану – единственный футболист, чей член я никогда не видел
Киберспорт17:21
Обновленный ростер NaVi стартует матчами против SR и Spirit на ESL One Bangkok 2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK