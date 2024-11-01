Магнуссен заболел, в Бразилии его снова заменит Берман

Британец третий раз за сезон выступит в роли сменщика.

Пилот Хаас Кевин Магнуссен будет вынужден полностью пропустить первый день гоночного уик-энда в Бразилии из-за болезни, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Он не сможет выступить в первой практике, а также в квалификации спринта, который пройдет в субботу, 2 ноября.

Место 32-летнего датчанина займет резервный пилот американской команды Оливер Берман.

MoneyGram Haas F1 Team driver Kevin Magnussen will not participate in Friday’s track running at the São Paulo Grand Prix after suffering with sickness.



Official reserve driver Oliver Bearman will take over driving duties. The team wishes Kevin a quick recovery and will provide a… pic.twitter.com/2ukuJXNmGe — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 1, 2024

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Существует вероятность, что Хаас примет решение использовать Бермана на протяжении всего уик-энда.

Напомним, что Оливер Берман уже выступал за Хаас в этом сезоне, заменив Кевина Магнуссена в Азербайджане. Тогда 19-летний британец финишировал десятым.

К тому же, Берман успел заменить пилота Феррари Карлоса Сайнса на втором этапе сезона в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что это был его дебют в Ф1, Оливер сумел завершить Гран-при на седьмом месте.

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