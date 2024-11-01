iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Магнуссен заболел, в Бразилии его снова заменит Берман

Британец третий раз за сезон выступит в роли сменщика.
Сегодня, 15:50
Оливер Берман / Getty Images
Оливер Берман / Getty Images

Пилот Хаас Кевин Магнуссен будет вынужден полностью пропустить первый день гоночного уик-энда в Бразилии из-за болезни, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Он не сможет выступить в первой практике, а также в квалификации спринта, который пройдет в субботу, 2 ноября.

Место 32-летнего датчанина займет резервный пилот американской команды Оливер Берман.

Читай также: Хорнер подтвердил интерес Ред Булл к Колапинто

Существует вероятность, что Хаас примет решение использовать Бермана на протяжении всего уик-энда.

Напомним, что Оливер Берман уже выступал за Хаас в этом сезоне, заменив Кевина Магнуссена в Азербайджане. Тогда 19-летний британец финишировал десятым.

К тому же, Берман успел заменить пилота Феррари Карлоса Сайнса на втором этапе сезона в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что это был его дебют в Ф1, Оливер сумел завершить Гран-при на седьмом месте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Кевин Магнуссен Гран-при Бразилии

Статьи по теме

Гран-при Бразилии: Интерлагос закроет серию тройного этапа Гран-при Бразилии: Интерлагос закроет серию тройного этапа
Алонсо пропустит один из дней уик-энда в Бразилии из-за болезни Алонсо пропустит один из дней уик-энда в Бразилии из-за болезни
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс16:58
"Все сложилось не так": Эннис выразил недовольство, что должен провести реванш с Чухаджяном
Европа16:40
Куртуа возобновил тренировки по индивидуальной программе
НБА16:37
Вембаньяма - третий игрок в истории НБА, сделавший 5х5 несколько раз за карьеру
Украина16:21
Конец истории: жена легенды Шахтера подала на развод
Украина15:55
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с Ингульцом перед матчем Лиги Европы против Ференцвароша
Формула 115:50
Магнуссен заболел, в Бразилии его снова заменит Берман
Украина15:35
Кубок Украины: определились пары первого раунда
Лига Европы15:00
Динамо - Ференцварош: где смотреть матч Лиги Европы
Бокс14:58
Леннокс Льюис оценил возможность боя Фьюри – Джошуа
14:35
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разбил Любарт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK