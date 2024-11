Магнуссен заболел, в Бразилии его снова заменит Берман

Пилот Хаас Кевин Магнуссен будет вынужден полностью пропустить первый день гоночного уик-энда в Бразилии из-за болезни, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Он не сможет выступить в первой практике, а также в квалификации спринта, который пройдет в субботу, 2 ноября.

Место 32-летнего датчанина займет резервный пилот американской команды Оливер Берман.

MoneyGram Haas F1 Team driver Kevin Magnussen will not participate in Friday’s track running at the São Paulo Grand Prix after suffering with sickness.



Official reserve driver Oliver Bearman will take over driving duties. The team wishes Kevin a quick recovery and will provide a…