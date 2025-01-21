Женщина впервые стала гоночным инженером конюшни Формулы-1

Американская конюшня назначила Лауру Мюллер гоночным инженером новичка команды. Она стала первой женщиной в этой роли в истории чемпионата мира.

"Она наделена решительным характером, Эстебан также своеобразен, поэтому, по-моему, движущей силой в этом случае будет сочетание характеров. Она действительно искусна в умении находить решение проблемы и нежелании довольствоваться первым ответом", – приводит слова руководителя Хаас Аяо Комацу The Race.

Круг обязанностей Мюллер будет привычным для гоночных инженеров. Она будет отвечать за максимальную производительность болида, налаживание сотрудничества пилота с инженерами и механиками конюшни, предоставление обратной связи Окону.

К слову, накануне Льюис Хэмилтон начал работу с Феррари в Маранелло.

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