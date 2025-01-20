Хэмилтон в ярком образе прибыл на базу Феррари
40-летний британец начал свою историю со Скудерией. Льюис Хэмилтон в этом году дебютирует за рулем итальянской конюшни.
"Добро пожаловать, Льюис", – коротко отрапортовал о приезде гонщика официальный X команды, добавив фотографию Хэмилтона в классическом костюме с накинутым пальто рядом с Феррари F40.
Benvenuto, Lewis! pic.twitter.com/VR3J1jFmQk— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 20, 2025
"Сегодня мы начинаем новую эру в истории этой знаковой команды, и я в ожидании истории, которую мы напишем вместе", – прокомментировал событие сам британский пилот.
О переходе Хэмилтона в Феррари стало известно год назад. Семикратный чемпион мира подписал со Скудерией контракт на три года. Ранее он защищал цвета Макларен и Мерседес.
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