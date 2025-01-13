Хаас проведет частные тесты для своих пилотов в преддверии нового сезона

Команда хочет, чтобы новички лучше освоились.

Хаас решил получше подготовить своих пилотов к предстоящему сезону, пишет racingnews365.

Американская команда проведет частные тесты в Хересе на болидах 2023 года.

В тестах примут участие оба пилота команды Эстебан Окон и Оливер Бэрмен. Также к ним присоединится Ритомо Мията, выступающий в Формуле-2.

В Хаас хотят, чтобы пилоты были лучше готовы в предстоящему сезону, а также успели сработаться с инженерами и механиками.

Ранее также Мартин Брандл дал свой прогноз на сезон-2025.

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