Хорнер подтвердил интерес Ред Булл к Колапинто

Аргентинский гонщик за короткое время успел обратить на себя внимание топовой команды Формулы-1.

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер подтвердил интерес своей команды к пилоту Уильямс Франко Колапинто.

Хорнер заявил, что он будет рассматривать вариант с приглашением 21-летнего аргентинца, если предоставится такая возможность.

"Колапинто – интересный гонщик. На удивление, сейчас он выступает намного лучше, чем предполагалось, когда он был в Формуле-2. Я был бы плохим руководителем команды, если бы не узнал, доступен ли он", - цитирует Хорнера Auto Motor und Sport.

Более того, в зарубежных СМИ появилась информация, что австрийская команда готова выкупить у Уильямс контракт Колапинто за 20 миллионов долларов.

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Не исключается вариант, при котором Франко попадет напрямую в Ред Булл.

Эти ходы Ред Булл связаны с потенциальным уходом Серхио Переса, который не оправдывает ожиданий команды.

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