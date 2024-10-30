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Хорнер - о будущем Переса: В какой-то момент Ред Булл придется принять трудное решение

Руководитель "быков" намекнул, что, возможно, команде придется заменить мексиканца, который не оправдывает ожиданий.
Сегодня, 10:49
Серхио Перес и Кристиан Хорнер / Getty Images
Серхио Перес и Кристиан Хорнер / Getty Images

Пилот Ред Булл Серхио Перес провалил домашний Гран-при Мексики.

Из-за неправильного старта, борьбы с Лиамом Лоусоном (РБ) и полученных повреждений 34-летний мексиканец финишировал последним.

Это вынудило руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера намекнут на потенциальную замену Переса.

"У Чеко снова был ужасный уик-энд. В эти выходные у него все пошло не так. Он знает, что Формула-1 — это бизнес, ориентированный на результат, и неизбежно, когда вы не достигаете результатов, все внимание неизбежно приковано к вам", - цитирует Хорнера официальный сайт Ф1.

"Как команде, нам нужно, чтобы обе машины набирали очки, и это природа Ф1. С точки зрения команды, мы работаем с ним изо всех сил, чтобы попытаться поддержать его".

Источник: Getty Images

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"Я думаю, что мы сделали все, что могли, чтобы поддержать Чеко, и продолжим делать это в Бразилии на следующих выходных, но наступает момент, когда вы можете сделать очень мало".

"У ребят из РБ тоже был не лучший день. Удивительно, как быстро мир может измениться за семь дней. Такая проверка будет всегда, и наступает момент, когда приходится принимать трудные решения. Сейчас мы третьи в Кубке конструкторов".

"Наша решимость состоит в том, чтобы попытаться вернуться на победную позицию, но в следующих четырех гонках это будет непростой задачей".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий будущего гоночного уик-энда в Бразилии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Кристиан Хорнер

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