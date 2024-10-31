Алонсо пропустит один из дней уик-энда в Бразилии из-за болезни

Гонщик был вынужден вернуться в Европу, чтобы продолжить лечение.

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо позже всех прибудет в Бразилию, где пройдет следующий Гран-при.

Как сообщает Motorsport, 43-летний испанец вернулся в Европу, чтобы продолжить лечение инфекции, из-за которой он пропустил медиа-день перед стартом уик-энда в Мексике.

По этой же причине Алонсо не сможет пообщаться с прессой в Бразилии.

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По информации источника, Фернандо успеет вернуться и будет готов принять участие в первой практике, которая состоится в пятницу, 1 ноября.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Бразилии.

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