"Больно всегда одинаково": Алонсо прокомментировал свой сход в 400-м Гран-при в карьере

Прошедший Гран-при Мексики должен был стать праздником имени Фернандо Алонсо, ведь для пилота Астон Мартин этот этап стал 400-м в карьере.

Но после не самой удачно квалификации 43-летний испанец был вынужден сойти с дистанции на 16-м круге гонки.

"Все было хорошо, начало было хорошим. Очевидно, впереди нас происходило много событий, поэтому мы воспользовались этим. Но, видимо, на передних тормозных каналах было немного мусора, а температура была заоблачной", - приводит слова Нандо официальный сайт Формулы-1.

"Мы попытались смягчить это, переместив тормозной баланс назад и выполнив другие действия, но ситуация все еще не была под контролем. Поэтому, к сожалению, нам пришлось досрочно завершить гонку – сегодня немного не повезло".

Источник: Getty Images

Читай также: Хорнер - о будущем Переса: В какой-то момент Ред Булл придется принять трудное решение

На вопрос, больнее ли ему от того, что это был его 400-й Гран-при, Алонсо ответил: "Честно говоря, больно всегда одинаково, когда ты не видишь клетчатый флаг. Не важно, в какой гонке по счету".

"Мы здесь, чтобы соперничать. В каком-то смысле, когда у вас не самый успешный уик-энд, сход с дистанции - не так уж и плохо. Возможно, сегодня было маловероятно, что мы сможем набрать очки, поэтому надеемся, что нам повезет, и мы вернемся сильнее в следующей гонке и в следующем году здесь".

За четыре этапа до конца сезона Фернандо Алонсо занимает девятое место в личном зачете пилотов, заработав 62 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!