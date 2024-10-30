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"Больно всегда одинаково": Алонсо прокомментировал свой сход в 400-м Гран-при в карьере

Испанец не стал драматизировать из-за неудачи в юбилейной гонке.
Сегодня, 11:55
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Прошедший Гран-при Мексики должен был стать праздником имени Фернандо Алонсо, ведь для пилота Астон Мартин этот этап стал 400-м в карьере.

Но после не самой удачно квалификации 43-летний испанец был вынужден сойти с дистанции на 16-м круге гонки.

"Все было хорошо, начало было хорошим. Очевидно, впереди нас происходило много событий, поэтому мы воспользовались этим. Но, видимо, на передних тормозных каналах было немного мусора, а температура была заоблачной", - приводит слова Нандо официальный сайт Формулы-1.

"Мы попытались смягчить это, переместив тормозной баланс назад и выполнив другие действия, но ситуация все еще не была под контролем. Поэтому, к сожалению, нам пришлось досрочно завершить гонку – сегодня немного не повезло".

Источник: Getty Images

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На вопрос, больнее ли ему от того, что это был его 400-й Гран-при, Алонсо ответил: "Честно говоря, больно всегда одинаково, когда ты не видишь клетчатый флаг. Не важно, в какой гонке по счету".

"Мы здесь, чтобы соперничать. В каком-то смысле, когда у вас не самый успешный уик-энд, сход с дистанции - не так уж и плохо. Возможно, сегодня было маловероятно, что мы сможем набрать очки, поэтому надеемся, что нам повезет, и мы вернемся сильнее в следующей гонке и в следующем году здесь".

За четыре этапа до конца сезона Фернандо Алонсо занимает девятое место в личном зачете пилотов, заработав 62 очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин Гран-при Мексики

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