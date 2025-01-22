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Магнуссен нашел себе место в Формуле-1

Датчанин будет тест-пилотом Хаас.
Сегодня, 09:58
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Датский пилот Кевин Магнуссен останется в Формуле-1, сообщает racingnews365.

Напомним, что прошлый сезон Магнуссен провел в Хаас, заработав 16 очков за сезон. По истечении контракта команда не стала продлевать соглашение.

Затем стало известно, что 32-летний пилот продолжит карьеру в WEC, подписав контракт с БМВ. Но, как пишет источник, также Магнуссен смог договориться с Хаас о должности тест-пилота.

Кевин будет в основном на частных тестах и симуляторе, собирая данные для Эстебана Окона и Олли Бермэна. 

Сейчас Хаас и БМВ пытаются договориться о том, чтобы Магнуссен стал также резервным пилотом на тех Гран-при, которые не будет совпадать по расписанию с гонками в WEC.

Ранее также сообщалось, что Хаас все же назначил женщину гоночным инженером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Магнуссен

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