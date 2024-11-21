Нагельсманн может остаться тренером сборной Германии после ЧМ
DFB хочет продлить контракт со специалистом.
Немецкий футбольный союз (DFB) хочет оставить у руля сборной Юлиана Нагельсманна, утверждает Bild.
Напомним, что специалист возглавил команду в 2023 году, на Евро-2024 Германия дошла до четвертьфинала.
Изначально планировалось, что Нагельсманн также поведет Бундестим на ЧМ-2026, а затем уже сможет вернуться в клубный футбол.
Однако сейчас DFB начал переговоры с Юлианом касательно продолжения контракта. Чиновники хотят, чтобы немец повел команду и на Евро-2028.
Ранее также сообщалось, что в сборной Швеции недовольны решением УЕФА касательно Косово.
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