Нагельсманн может остаться тренером сборной Германии после ЧМ

Немецкий футбольный союз (DFB) хочет оставить у руля сборной Юлиана Нагельсманна, утверждает Bild.

Напомним, что специалист возглавил команду в 2023 году, на Евро-2024 Германия дошла до четвертьфинала.

Изначально планировалось, что Нагельсманн также поведет Бундестим на ЧМ-2026, а затем уже сможет вернуться в клубный футбол.

Однако сейчас DFB начал переговоры с Юлианом касательно продолжения контракта. Чиновники хотят, чтобы немец повел команду и на Евро-2028.

Ранее также сообщалось, что в сборной Швеции недовольны решением УЕФА касательно Косово.

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