Швеция недовольна техническим поражением Косово

В сборной Швеции разочарованы решением УЕФА засчитать Косово техническое поражение.

Напомним, что косовары покинули поле в матче с Румынией, из-за чего сборной присудили техническое поражение. В результате сборная Румынии обошла Швецию в таблице и выиграла группу в Дивизионе С.

"Мы ожидали заявления УЕФА относительно результата матча между Румынией и Косово. Сейчас пришло решение, неприятное для нас.

Решение касается участвующих команд, но мы изучаем варианты.

Жаль, что поведение за пределами поля влияет на спортивные результаты и затрагивает как участвующие команды, так и нас", – сказал менеджер сборной Швеции Ким Чельстрем.

Ранее также сообщалось, что Косово обжалует решение УЕФА.

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