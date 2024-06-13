Нагельсманн: Мы чувствуем давление, но эйфория сильнее

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал предстоящий старт Евро-2024.

Напомним, уже завтра Бундестим откроет турнир матчем против сборной Шотландии.

Нагельсманн признал, что команда чувствует давление, однако эйфория от выступления на домашнем турнире куда выше.

"Я все еще молодой тренер, и это будет что-то особенное – принять участие в домашнем чемпионате Европы и провести первый матч в городе, где я долгое время жил и вырос, не могу дождаться.

Это будет особенный матч на домашнем чемпионате Европы. Мы чувствуем давление, это часть футбола, но я думаю, что эйфория сильнее.

У нас есть возможность начать турнир лучше, чем предыдущие, но нет смысла слишком много говорить о прошлом, давайте подумаем о том, где мы находимся сейчас и чего хотим. Если мы хорошо начнем, на этом чемпионате Европы все будет возможно", - цитирует Нагельсманна Sky Sport.

Напомним, с расписанием Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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