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Футбол

Сабах оформил первую в истории победу в Лиге чемпионов

Азербайджанцы дома обыграли Славию.
Вчера, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
Сабах / Getty Images
Сабах / Getty Images

Во вторник, 13 октября, Сабах дома принимал Славию.

Напомним, что азербайджанский клуб впервые в своей истории играет в Лиге чемпионов.

В первом туре Сабах уступил Манчестер Юнайтед, но уже во втором оформил первую победу в еврокубке.

На старте второго тайма Перрис забил первый гол, а в концовке матча, выстояв под натиском соперника, Микельс снял вопросы о победителе.

Статистика матча Сабах - Славия 2-го тура Лиги чемпионов

Сабах - Славия 2:0 
Голы: Перрис, 49, Микельс, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.47 - 2.04
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 13 - 18
Удары в створ: 6 - 8
Угловые: 3 - 6
Фолы: 15 - 14

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