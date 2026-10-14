Викинг поделил очки с Баварией, Интер сенсационно уступил Брюгге

Во вторник, 13 октября, состоялись первые матчи второго тура Лиги чемпионов.

Представляет вашему вниманию краткий обзор наиболее интересных поединков первого игрового дня.

В Мадриде Атлетико принимал Манчестер Юнайтед.

Хозяева вышли вперед уже через 53 секунды после стартового свистка. Барриос спокойно принял мяч в штрафной и низом открыл счет.

Манкунианцы ответили рядом неплохих атак, но под конец тайма пропустили второй гол. Но VAR спас гостей, зафиксировав игру рукой.

Во втором тайме Атлетико доминировал уже уверенней, но ключевым моментом матча стал фол последней надежды Йоро, который оставил команду в меньшинстве. Сразу же Лукман забил второй и вопросы о победителе матча были сняты.

Статистика матча Атлетико - Манчестер Юнайтед 2-го тура Лиги чемпионов

Атлетико - Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Барриос, 1, Лукман, 79

Ожидаемые голы (xG): 1.42 - 0.98

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 11 - 9

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 2 - 5

Фолы: 11 - 13

Параллельно на другом конце Европы Викинг принимал дома Баварию.

И там сразу запахло сенсацией. Викинг открыл счет уже на второй минуте, а к финалу первого тайма вел уже в два мяча.

Во втором тайме мюнхенцы начали камбек. Дубль Кейна сравнял счет к 60-й минуте, а затем Диас впервые в этом матче вывел Баварию вперед.

Однако Викинг не планировал упускать очки, к тому же гости остались в меньшинстве после удаления Олисе, и под занавес тайма оформил третий гол, вынудив Баварию поделить очки.

Статистика матча Викинг - Бавария 2-го тура Лиги чемпионов

Викинг - Бавария 3:3

Голы: Сненснесс, 2, Кристиансен, 38, Хауген, 90 - Кейн (пенальти), 54, 60, Диас, 71

Ожидаемые голы (xG): 0.56 - 3.51

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 8 - 25

Удары в створ: 5 - 8

Угловые: 7 - 15

Фолы: 12 - 8

В Стамбуле встретились Галатасарай и Барселона.

Несмотря на полную доминацию гостей, счет открыли именно турки - голом отличился батраков. Затем еще один гол забил Йилмаз, но VAR отменил взятие ворот. В ответ же Канселу сравнял счет.

Лишь во втором тайме каталонцам удалось реализовать свое преимущество. Голы Фермина, Гордона и Адейеми оформили Галатасараю разгром в домашних стенах.

Статистика матча Галатасарай - Барселона 2-го тура Лиги чемпионов

Галатасарай - Барселона 1:4

Голы: батраков, 28 - Канселу, 43, Фермин, 50, Гордон, 53, Адейеми,65

Ожидаемые голы (xG): 0.43 - 2.83

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 5 - 22

Удары в створ: 3 - 11

Угловые: 1 - 6

Фолы: 12 - 10

Однако главная сенсация вечера случилась в Милане, где Интер принимал Брюгге.

"Нерадзурри" на правах фаворита владели мячом и атаковали, но не могли найти гол. В ответ же Брюгге открыл счет благодаря пенальти.

Стараниями Мартинеса Интер все же сравнял счет до перерыва. А во втором тайме началось безумие.

Сначала Трезольди оформил дубль и вывел Брюгге вперед, а затем и вовсе оформил хет-трик. Лаутаро оформил дубль отыграв один гол, но Вермант забил четвертый, практически лишив Интер шансов.

В компенсированное время хозяева все же смогли забить, но лишь единожды, и проиграли матч.

Статистика матча Интер - Брюгге 2-го тура Лиги чемпионов

Интер - Брюгге 3:4

Голы: Мартинес, 44, 81, Бонни, 90+3 - Трезольди (пенальти),30, 63, 74, Вермант, 87

Ожидаемые голы (xG): 3.93 - 4.37

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 30 - 18

Удары в створ: 12 - 8

Угловые: 4 - 4

Фолы: 6 - 10

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