Нагельсманн готов остаться в сборной Германии после Евро-2024
Местный специалист рассматривает такую возможность.
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, исключено ли то, что он останется на своем посту после Евро-2024.
По словам специалиста, такая возможность существует, но нужно решить еще много нюансов.
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"Если бы продление было исключено, я бы сказал об этом. Это не исключено, но не является чем-то само собой разумеющимся. Необходимо прояснить много деталей.
Также хочу отметить, что это не имеет никакого отношения к финансовым вопросам", - заявил Юлиан в эфире немецкого телеканала ZDF.
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