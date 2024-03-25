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Футбол

Нагельсманн готов остаться в сборной Германии после Евро-2024

Местный специалист рассматривает такую возможность.
Сегодня, 00:58
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, исключено ли то, что он останется на своем посту после Евро-2024.

По словам специалиста, такая возможность существует, но нужно решить еще много нюансов.

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"Если бы продление было исключено, я бы сказал об этом. Это не исключено, но не является чем-то само собой разумеющимся. Необходимо прояснить много деталей.

 Также хочу отметить, что это не имеет никакого отношения к финансовым вопросам", - заявил Юлиан в эфире немецкого телеканала ZDF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия Юлиан Нагельсман

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