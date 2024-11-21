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Клуб из Коста-Рики угрожает судом ФИФА из-за места на клубном ЧМ

Алахуэленсе хочет получить место одной из команд, нарушившей правила.
Сегодня, 13:50
/ lda.cr
/ lda.cr

Костариканский Алахуэленсе грозит ФИФА судом из-за места на клубном ЧМ.

30-разовый чемпион Коста-Рики недоволен тем, что на клубный ЧМ были допущены два мексиканских клуба Пачука и Леон.

По словам клуба, мексиканцы нарушают правило ФИФА об общем владении - оба клуба принадлежат бизнесмену Хесусу Мартинесу.

Алахуэленсе требует дисквалифицировать один из двух клубов, а его место отдать именно им. В случае отказа клуб готов подать иск против ФИФА и уже даже нанял себе юриста.

Отметим, что Алахуэленсе дважды выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ и Лигу КОНКАКАФ, а в прошлом сезоне вылетел в 1/8 финала турнира.

Ранее также сообщалось, что в сборной Швеции недовольны решением УЕФА касательно Косово.

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