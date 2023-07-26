Экстра-лига по футзалу: расписание и результаты матчей чемпионата Украины

Чемпионат Украины по футзалу сезона-2023/24 возвращается. В преддверии старта нового национального чемпионата была проведена жеребьевка, по итогам которой определился календарь.

Всего в сезоне примут участие 10 команд: Энергия, Ураган, МСК Харьков, Аврора, Кардинал-Ровно, Хит, Рятувальнык, In.IT, Сокол и SkyUp Futsal.

Регулярный чемпионат пройдет в три круга, после чего восемь лучших команд выйдут в плей-офф.

Базовый день первого тура - 26 августа.

Расписание и результаты матчей Экстра-лиги

1 тур

Энергия (Львов) - Ураган (Ивано-Франковск) - Энергия (Львов)

Аврора (Киев) - Кардинал-Ривне (Ровно)

МСК Харьков (Харьков) - ХИТ (Киев)

Рятувальнык (Ромны) - In.IT (Львов)

Сокол (Хмельницкий) - SkyUp Futsal (Киев)

Новый сезон футзала в Украине начнется 17 августа матчем за VBET Суперкубок Украины между командами ХИТ (Киев) - Кардинал-Ровно (Ровно).