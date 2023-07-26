Экстра-лига по футзалу: расписание и результаты матчей чемпионата Украины
Вашему вниманию календарь футзального чемпионата Украины сезона-2023/24.
Чемпионат Украины по футзалу сезона-2023/24 возвращается. В преддверии старта нового национального чемпионата была проведена жеребьевка, по итогам которой определился календарь.
Всего в сезоне примут участие 10 команд: Энергия, Ураган, МСК Харьков, Аврора, Кардинал-Ровно, Хит, Рятувальнык, In.IT, Сокол и SkyUp Futsal.
Регулярный чемпионат пройдет в три круга, после чего восемь лучших команд выйдут в плей-офф.
Базовый день первого тура - 26 августа.
Расписание и результаты матчей Экстра-лиги
1 тур
- Энергия (Львов) - Ураган (Ивано-Франковск) - Энергия (Львов)
- Аврора (Киев) - Кардинал-Ривне (Ровно)
- МСК Харьков (Харьков) - ХИТ (Киев)
- Рятувальнык (Ромны) - In.IT (Львов)
- Сокол (Хмельницкий) - SkyUp Futsal (Киев)
Новый сезон футзала в Украине начнется 17 августа матчем за VBET Суперкубок Украины между командами ХИТ (Киев) - Кардинал-Ровно (Ровно).