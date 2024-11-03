Молодая звезда Майами не может определиться, за какую сборную ему играть

Страна, в которой ты родился, или историческая родина?

Матч регулярного сезона НБА в ночь на воскресенье, 3 ноября, между Вашингтоном и Майами пройдет в Мехико (Мексика).

Эта игра станет особенной для свингмена Хит Хайме Хакеса. Несмотря на то, что он родился в США, он имеет мексиканские корни.

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Это позволяет ему представлять на международной арене как страну, в которой он родился, так и историческую родину. Но 23-летний баскетболист все никак не может определиться.

"Вы, ребята, знаете меня и мое происхождение. Я родился в Калифорнии. Мой отец - мексиканец. Его мать была иммигранткой, иммигрировавшей в Америку. Так что я вырос в Калифорнии".

"Я вырос в лагерях сборной США. Потом, конечно, я играл за Мексику на Панамериканских играх. После этого я отошел от выступлений за национальные команды, понимая, как это давление может усилиться и как болельщики отреагируют на переезд из США в Мексику".

"Поэтому я как бы отошел от этого, пытаясь рассмотреть все возможности и понять, что для меня лучше", - приводит слова Хакеса ClutchPoints.

В нынешнем сезоне Хайме Хакес сыграл в четырех матчах регулярки, в которых набирал в среднем 9,8 очка, 7,0 подбора и 2,8 передачи.

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