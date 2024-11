"Я такой же Грек, как и он": Трамп оказался в неловкой ситуации, говоря о Яннисе

Дональд Трамп, 45-й президент США, который баллотируется на второй срок, выступил со своей предвыборной программой в Висконсине.

Там 78-летний американец решил использовать в своих целях Милуоки Бакс, а если быть точнее, то главную звезду "оленей" Янниса Адетокумбо.

Трамп решил сравнить себя с "Грик Фриком", которого он постоянно называл "Грек" (the Greek).

"Ваша команда очень хороша. Я бы сказал, что Грек - на самом деле хороший игрок. Вы согласны? И скажите мне, в ком больше Грека: в нем или во мне? Я думаю, что у нас поровну, правда?", - цитирует Трампа BasketNews.

"Он замечательный игрок. Наверное, вообще-то, лучший игрок в НБА. К тому же, он должно быть очень хороший парень".

Trump: Your team is very good. I would say the Greek is a seriously good player, do you agree? And tell me, who has more Greek in him? The Greek or me? I think we have about the same right? pic.twitter.com/axhaziqNta