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Баскетбол

"Я такой же Грек, как и он": Трамп оказался в неловкой ситуации, говоря о Яннисе

Никто так и не понял, что именно имел в виду кандидат на пост президента США.
Сегодня, 22:03
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Дональд Трамп, 45-й президент США, который баллотируется на второй срок, выступил со своей предвыборной программой в Висконсине.

Там 78-летний американец решил использовать в своих целях Милуоки Бакс, а если быть точнее, то главную звезду "оленей" Янниса Адетокумбо.

Трамп решил сравнить себя с "Грик Фриком", которого он постоянно называл "Грек" (the Greek).

"Ваша команда очень хороша. Я бы сказал, что Грек - на самом деле хороший игрок. Вы согласны? И скажите мне, в ком больше Грека: в нем или во мне? Я думаю, что у нас поровну, правда?", - цитирует Трампа BasketNews.

"Он замечательный игрок. Наверное, вообще-то, лучший игрок в НБА. К тому же, он должно быть очень хороший парень".

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Стоит отметить, что будущее Янниса Адетокумбо в Милуоки находится в подвешенном состоянии.

Звездный бигмен будет готов запросить обмен, если "олени" не смогут по-настоящему бороться за чемпионский титул.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дональд Трамп Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо

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