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Легенда украинского тенниса сравнил Трампа с мародером

Александр Долгополов поделился мыслями относительно сделки по редкоземельным металлам.
Вчера, 22:45
Дональд Трамп / Getty Images
Дональд Трамп / Getty Images

Экстенисист Александр Долгополов поделился отношением к Дональду Трампу в контексте проблем с подписанием соглашения о доступе для США к редкоземельным металлам.

По словам Долгополова, Трампа и его администрацию можно сравнить с мародерами.

«Администрация Трампа просто похожа на мародеров.

Желание украсть 500 миллиардов, потратив при этом 100 миллиардов, у страны, на которую напали, и попытка публично легализовать российское вторжение и зверства - это все, что вам нужно знать о них», - сказал Долгополов.

Отметим, что по подсчетам президента США его страна потратила на помощь Украине 300 миллиардов долларов и он хочет получить все эти деньги обратно без каких-либо обратных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что сын Трампа профинансировал проведение «допинговых игр».

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дональд Трамп Александр Долгополов

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