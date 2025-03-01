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Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента

Артем Кравец поделился мыслями о перепалке президентов США и Украины.
Сегодня, 18:05
Артем Кравец / УАФ
Артем Кравец / УАФ

Бывший нападающий Динамо Артем Кравец прокомментировал вчерашнюю ситуацию на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По словам Кравца, он на стороне президента Украины и желает Трампу импичмента.

«Я очень сильно горжусь Владимиром Зеленским. Это еще одно подтверждение, что наш народ выбрал правильного кандидата.

А Трампу хочется пожелать как можно скорейшего импичмента, все равно он рано или поздно произойдет, - напивал Кравец в инстаграме.

Ранее Isport собрал подборку спортсменов, которые поддержали Зеленского.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Дональд Трамп Артем Кравец

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