Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента

Артем Кравец поделился мыслями о перепалке президентов США и Украины.

Бывший нападающий Динамо Артем Кравец прокомментировал вчерашнюю ситуацию на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По словам Кравца, он на стороне президента Украины и желает Трампу импичмента.

«Я очень сильно горжусь Владимиром Зеленским. Это еще одно подтверждение, что наш народ выбрал правильного кандидата.

А Трампу хочется пожелать как можно скорейшего импичмента, все равно он рано или поздно произойдет, - напивал Кравец в инстаграме.

Ранее Isport собрал подборку спортсменов, которые поддержали Зеленского.

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