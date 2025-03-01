Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента
Артем Кравец поделился мыслями о перепалке президентов США и Украины.
Бывший нападающий Динамо Артем Кравец прокомментировал вчерашнюю ситуацию на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
По словам Кравца, он на стороне президента Украины и желает Трампу импичмента.
«Я очень сильно горжусь Владимиром Зеленским. Это еще одно подтверждение, что наш народ выбрал правильного кандидата.
А Трампу хочется пожелать как можно скорейшего импичмента, все равно он рано или поздно произойдет, - напивал Кравец в инстаграме.
Ранее Isport собрал подборку спортсменов, которые поддержали Зеленского.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!