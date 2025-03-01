"Спасибо за мужество, господин президент": Магучих, Харлан и другие спортсмены высказались в поддержку Зеленского

В пятницу, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Встреча эта закончилась ссорой двух чиновников, однако Зеленский сумел покорить сердца многих украинцев, да и не только. Мы решили собрать реакции украинских спортсменов на происходящее.

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поддержала президента, поблагодарив того за мужество.

"Мы стояли. Стоим. И будем стоять. Спасибо за мужество, господин президент", - написала Магучих в Instagram.

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Другая олимпийская чемпионка Ольга Харлан также высказалась в поддержку Зеленского.

"Вам не нужно носить костюм, чтобы быть самым уважаемым человеком в комнате. Горжусь своим Президентом. Горжусь тем, что я украинка. Слава Украине", - написала Харлан.

Бывший украинский теннисист и военнослужащий Сергей Стаховский и вовсе обратился к американцам, поблагодарив тех за поддержку.

"Дорогие американцы, ваше бывшее правительство подписало гарантии о неприкосновенности и безопасности территории Украины и ее границ. В ответ мы отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

Лично я чрезвычайно благодарен американскому народу за их поддержку. Но если ваше правительство не хочет соблюдать соглашение, просто скажите об этом. Не делайте вид, будто это наша вина, что мы боремся за свою свободу", - написал Стаховский.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк высмеял Дональда Трампа и поддержал украинский народ.

"Пока единственное, что хорошо умеет делать Трамп, - это объединять украинцев. Только единение нации вокруг главной цели - выживания - в самые кризисные моменты истории дает нам шанс бороться дальше. Украинцы это неоднократно демонстрировали.

И даже когда нам сложно и мы истекаем кровью, мы никогда и никому не дадим права нас унижать. Давайте объединимся", - написал Жан.

Источник: Getty Images

Тренер украинских сборных по физической подготовке Денис Ващук не особо сдерживался в выражениях в адрес вице-президента и президента США.

"Президент воюющей страны ведет себя не как политик, а просто как человек, который в а**е, что здесь происходит, когда вице-президент США говорит, что знает все о войне в чужой стране из сториз по телеку... Надежда только на сознательную часть граждан США. Для меня лично - это толчок больше донатить, потому что, похоже, что нам теперь будет труднее".

Футболист сборной Украины и английского Борнмута Илья Забарный опубликовал видео в Тик-Ток, в подписи которого было написано "Кстати говоря, какой же все-таки Трамп п*****с". Однако сейчас этой подписи уже нет.

Высказался в поддержку президента Украины и глава УАФ Андрей Шевченко.

"Сейчас, как никогда, наша сила - в единстве. Мы поддерживаем вас, господин президент!" - написал Шевченко.

Источник: Getty Images

Неожиданно для многих высказался также украинский киберспортсмен Александр simple Костылев.

"В чем смысл? Дональд Трамп. Ты жмешь руку господину "легитимному президенту, ака путлеру", которому абсолютно безразлично к собственному народу. Ты хочешь лучшего для своей страны, но до сих пор не можешь решить, какой вариант лучший для США.

Не будь просто бывшим президентом - наконец-то проснись. Если ты проснешься ради Украины, то пробудишь весь мир. Нам не нужен твой фальшивый мир, нам нужны реальные действия", - написал Александр.

Также стоит отметить, что многие другие украинские спортсмены, клубы и другие причастные к спорту лица так или иначе отреагировали на произошедшее. Кто-то словами поддержки, кто-то мемами, но мало кто остался безразличен.

Ранее также Гарри Каспаров выступил с критикой Дональда Трампа.

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