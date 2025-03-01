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Футбол

Экс-игрок Динамо защитил Трампа в перепалке с Зеленским

Каха Каладзе поступил именно так, как от него и ожидали.
Сегодня, 18:42
Каха Каладзе / Getty Images
Каха Каладзе / Getty Images

Бывший защитник Динамо, а сейчас мэр Тбилиси Каха Каладзе высказал свое мнение относительно вчерашнего публичного конфликта Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

По словам Каладзе, в этой схватке он на стороне Трампа.

"Вчера Трамп в очередной раз четко подчеркнул, кто хочет войны, а кто - мира. То, что мы видели вчера, здесь и так все понятно. Поэтому я не буду давать разъяснений".

Каха также раскритиковал тех грузин, которые поддержали Владимира Зеленского.

"Интереснее заявления, сделанные после этой полемики. Внутри страны мы увидели заявления людей без родины, что еще раз доказывает, кто реально хотел войны как внутри страны, так и за ее пределами. Мы открыто говорили обо всем. В частности о том, что существует глобальная партия войны, которая хочет вести войны в разных странах мира.

От этого они, разумеется, получают выгоду, финансовое благосостояние, однако разрушаются страны, города, села, гибнет мирное население. Примером этого является тяжелое положение в Украине. В этой стране мы получили полную катастрофу.

Соответственно, завершить все это принципиально важно. Мы открыто говорили, что есть конкретные силы, которые стоят за всем этим. Они проводят свои конкретные интересы в других странах, и того же хотели в Грузии", - цитирует Каладзе interpressnews.ge.

Отметим, что экс-нападающий Динамо Артем Кравец пожелал Трампу импичмента.

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